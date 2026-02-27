今週は中山競馬場で中山記念（芝1800m）が行われる。伝統の古馬GIIにGI馬をはじめとした好メンバーが集結した。ここでは、過去10年からカラマティアノスとチェルヴィニアにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■カラマティアノスに「3.1.0.1」の追い風 前走中山金杯を人気薄で勝利したカラマティアノス。当時の走破時計が平凡である点から今回も人気盲点が予想される1頭だ。ややもすれば半信半疑の評価にある