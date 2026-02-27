スノーボード全日本選手権ビッグエア

スノーボードの全日本選手権ビッグエアが26日、福島県磐梯町で行われた。女子を制したのは、ミラノ・コルティナ五輪金メダリスト・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）の妹・由徠（ゆら）。「最高にかっこよかったよ！」と心椛も祝福した。

日本時間23日の五輪閉幕から3日。日本一になった19歳の由徠は、自身のインスタグラムに「優勝しました! 久しぶりのこの気持ち最高です ありがとうございました」と喜びをつづった。

この大会には出場しなかった五輪女王で姉の心椛は現地で観戦。心椛が更新したインスタグラムのストーリー機能には、妹がトリックを決めると「うぉ〜」と感嘆の声を上げる姉の姿も映っていた。

また、心椛はストーリー機能で「全日本でゆらが優勝 ゆらの滑り最高にかっこよかったよ！これからも姉妹一緒に頑張っていこう」と祝福していた。

男子はミラノ・コルティナ五輪の金メダリスト・木村葵来の弟・悠斗が優勝。ネット上も「木村くんの弟と村瀬さんの妹の優勝、びっくりしました」「お兄ちゃんお姉ちゃんは世界一に、その弟と妹は日本一に。凄すぎんか…」「」と驚きの声が上がっていた。



