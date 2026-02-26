バンテリンドームで大谷と鈴木が合同会見を行った野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）と鈴木誠也外野手（カブス）が26日、バンテリンドームでの練習後に合同会見を行った。一問一答は以下の通り。――チームに合流しての心境。大谷「ひとりひとり選手やコーチ、監督に挨拶をして、まだ多分話しきれていない方もいると思うので、また明日以降、チームで挨拶しながらコミュニケーション取っていければなと思っ