26日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数906、値下がり銘柄数542と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、マナック・ケミカル・パートナーズ、日本伸銅、ＪＭＡＣＳ、三ッ星など6銘柄がストップ高。ファーストコーポレーション、ＪＥＳＣＯホールディングス、大本組、松井建設、イチケンなど122銘柄は昨年来高値を更新。ＭＲＫホールディングス、光陽社