ロッテ（東京都新宿区）が、洋酒チョコレート「ラミー 春夏仕立て」など3商品を3月10日から期間限定で発売します。【画像】やっば…とろっとろ…コチラが春夏仕様の“ロッテ洋酒チョコ”です！おいしそう！！（6枚）発売60周年を迎えた「ラミー」は、冬季限定の商品として親しまれてきました。「一年中ラミーが食べたい！」との要望から、新商品の「ラミー 春夏仕立て」が完成したとのことです。「ラミー 春夏仕立て」は、