資料香川県社会福祉総合センター（高松市番町） 4月2日にオープンする香川県男女共同参画センター「ふらっとぴあ香川」の公式ホームページが24日開設しました。県や市町が実施する男女共同参画の講座やイベントの情報を発信したり、関連書籍を紹介したりします。ふらっとぴあ香川は、香川県社会福祉総合センター３階に整備中で、利用者らが交流できるスペースやセミナー