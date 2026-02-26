中古車のアタリ・ハズレは当然ある」目当ての車種の中古車を購入する際、「走行距離」「修復歴の有無」などが最もわかりやすい指標になるでしょう。それでも中古車ユーザーの間ではよく「走行距離10万km超えの中古車だったのに全然壊れない。アタリだった」「走行距離が少ない状態で買ったのに修理ばっかり。ハズレだった」という会話を交わすことがあります。【えーーっ!?】アメリカで発表「中古で最も値崩れしない“色”」驚