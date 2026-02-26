1985年、ひとつのまっすぐな歌声が、時代に放たれた――。フジテレビが27日(25:45〜 ※関東地区ほか)に放送する特別番組『中山美穂40周年 −Thank You for the Memories』は、デビューから40年を迎えた中山美穂さんの音楽活動を、同局に残る貴重なアーカイブ映像でたどる30分だ。(左から)岡本真夜、佐野瑞樹アナ1985年のデビュー曲「C」。可憐さの中に芯の強さを宿したあの衝撃から、トップアイドルとしてヒットを連発した80年代。