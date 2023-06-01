Samsungの新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」が登場！Samsung Electronics（以下、Samsung）は26日（現地時間）、アメリカ・サンフランシスコおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked February 2026: The Next AI Phone Makes Your Life Easier」を開催し、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新たな5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26（