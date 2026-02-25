俳優・田中圭の近影が大きな話題となっている。21日、ピアニストで作曲家の清塚信也が更新したインスタグラムに田中が登場。久々に見せた姿はネットを騒然とさせた。 清塚は、「舞台『#いのこりぐみ』圭と行ってきたよ～」と記し、演出家・三谷幸喜が手掛ける新作舞台「いのこりぐみ」を観劇したと報告。2人は俳優・小栗旬が社長を務めるトライストーン・エンタテイメントに所属している。同舞台で主演を務めた小栗と