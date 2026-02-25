2026年2月20日、長野県北安曇郡小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で「白馬コルチナ55周年記念企画」の終了時期が発表されました。記念企画は2026年3月末までで、夕食ビュッフェ特別企画「イタリアンフェア」は3月29日までです。春休み限定の学生応援スキープランや春〜秋の特設情報も同時展開され、今季の白馬を一気に楽しめる注目タイミングです☆ ホテルグリーンプラザ白馬「白馬コルチナ55周年記念企画ファイナル」 &