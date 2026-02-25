2026年2月20日、長野県北安曇郡小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で「白馬コルチナ55周年記念企画」の終了時期が発表されました。

記念企画は2026年3月末までで、夕食ビュッフェ特別企画「イタリアンフェア」は3月29日までです。

春休み限定の学生応援スキープランや春〜秋の特設情報も同時展開され、今季の白馬を一気に楽しめる注目タイミングです☆

ホテルグリーンプラザ白馬「白馬コルチナ55周年記念企画ファイナル」

55周年記念企画終了時期：2026年3月末イタリアンフェア終了日：2026年3月29日所在地：長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1電話予約受付時間：10時〜18時駐車場：1,100台（無料）WEB予約会員特典：通常料金より5％OFF

ホテルグリーンプラザチェーンは、軽井沢・箱根・白馬などでリゾートホテルや温泉、スキー場、ゴルフ場の情報を季節とともに案内するブランドです。

ホテルグリーンプラザ白馬は、北アルプスの峰々を背景に建つ白馬コルチナスキー場オフィシャルホテルです。

今回は55周年シーズンの締めくくりとして、冬企画のラストスパートと春〜秋滞在へのつながりを同時に打ち出す内容になっています。

55周年ゲレンデの魅力と滑走アクセス

開業周年：2025-2026シーズンで55周年雪質：天然雪100％のパウダースノーゲレンデアクセス：ホテルから徒歩約10秒

白馬コルチナスキー場は、イタリア北部の山岳リゾート「コルティーナ・ダンペッツォ」に地形が似ていることから命名されました。

俯瞰で見るとコースの起伏と広がりが把握しやすく、ファミリーから上級者まで1日の滑走計画を組み立てやすい構成です。

青空と雪面のコントラストが強い日は景観そのものが旅の価値になる絶景体験！

3月29日終了イタリアンフェアの内容

開催終了日：2026年3月29日提供企画：旬彩信州ディナービュッフェ特別企画提供スタイル：イタリア郷土料理を日替わりで提供利用条件：夕食付き宿泊プランでの予約

生ハムのフォカッチャサンド、パスタ2種、トリッパ、カチャトーラなど、食感や香りの違う料理を一度に味わえるフェアです。

赤・緑・ベージュの彩りが食卓で映え、取り分ける時間まで楽しくなるビュッフェ演出。

イタリア最高峰スパークリングワイン「FERRARI」との提携販売もあり、食事時間をより華やかに仕上げられます。

学生応援スキープランの特典構成

宿泊内容：1泊2食付きリフト券：白馬コルチナ・白馬乗鞍温泉スキー場の共通1日券特典：レンタル割引特典：館内利用券特典：美人の湯入浴無料

春休みの学生旅行に必要な要素が最初からセット化され、移動後の行動をスムーズに組みやすいプランです。

共通1日券付きのため、同行メンバーのレベル差に合わせてエリア選択しやすいのも強みです。

滑った後に温泉と夕食までつながる導線が整い、限られた日程でも満足度を上げやすい旅設計になります

春〜秋の白馬滞在と温泉リラックス

季節提案：春〜秋の白馬特設サイトを公開主な体験：高原散策・絶景ゴンドラ・アウトドア体験温泉：北アルプス山麓の地下1,221mから湧出する自家源泉館内設備：内湯・サウナ・展望岩風呂

冬シーズン後も白馬は高原散策や自然体験の選択肢が多く、季節を変えて再訪する楽しみが広がります。

露天風呂では新緑の山並みを眺めながら過ごせるため、アクティブ旅と休息時間を同じ滞在で両立しやすい構成です。

滑走メインの旅から景色と温泉を味わう旅まで対応できる懐の深さが、白馬滞在の大きな魅力です☆

55周年の最終盤は、滑る・食べる・温まるを1泊で完結しやすい要素がそろいます。

期間と特典の数字が明確なので、春休みの短期旅行計画にも落とし込みやすい内容です。

雪旅と美食で祝う55周年フィナーレ！ホテルグリーンプラザ白馬「白馬コルチナ55周年記念企画ファイナル」の紹介でした。

よくある質問

Q. 55周年記念企画はいつ終了しますか？

2026年3月末で終了予定です。

Q. イタリアンフェアはいつまでですか？

2026年3月29日までです。

Q. 学生応援スキープランには何が含まれますか？

1泊2食と共通リフト1日券に加え、レンタル割引、館内利用券、美人の湯入浴無料特典が含まれます。

Q. 駐車場と予約会員特典の内容を教えてください。

駐車場は1,100台が無料で、WEB予約会員登録と予約で通常料金より5％OFFになります。

