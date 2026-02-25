2月27日（金）からのハッピーセットは「みんなでUNO」と「ミニチュアマクドナルド」です。ハッピーセット®「みんなでUNO」は家族で楽しめるカードゲーム家族で遊べる定番カードゲーム「UNO」が、人気アニメ『SPY×FAMILY』と『僕のヒーローアカデミア』とコラボしてハッピーセットに登場します。今回の「みんなでUNO」は、いつものUNOに加え、すべてのカードがワイルドになるスピード重視のタイプや、カードの表と裏を使って