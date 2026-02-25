衆院選で2/3の議席を獲得する大勝を果たし、勢いに乗る高市政権。2月20日には、高市早苗首相による施政方針演説が行われた。高市首相は、はじめに総選挙で掲げた政権公約と、日本維新の会との間で交わした連立政権合意書の内容の実現を果たしていくと宣言。「日本の総合的な国力を徹底的に強くしていく」「そのために、これまでの政策の在り方を根本的に転換してまいります。その本丸は、“責任ある積極財政”です」と、国力の強