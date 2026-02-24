午前の情報番組「DayDay.」MCで熊本出身の武田真一さん、取材した緒方大樹記者と結んで「変化する刑務所」についてお伝えします。去年、懲役刑が廃止され、懲罰から、更生により重きを置いた「拘禁刑」が導入されて、話題になっています。拘禁刑という言葉もありましたが全国の刑務所で今まさに大きな変化が起きていますその中で熊本刑務所の変化について取材しました。 【VTR】熊本市中央区にある熊本刑務所。収容されているの