【モデルプレス＝2026/02/24】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝が、3月2日発売の生活情報誌「ESSE」4月号（扶桑社）に登場。暮らしのことなどについて語っている。【写真】STARTO人気アイドル2人がW主演で“令和版IWGP” 話題呼んだビジュアル◆大西流星＆原嘉孝「ESSE」2人で登場人気アイドルや俳優などが花と戯れる写真が人気のインタビュー連載「男と花」に、3月7日22時より Season2がWOWOWで放送・配信される『WOWOW×