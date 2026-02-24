日本寄港は“今回限り”の可能性ディズニークルーズライン（DCL）史上最大の新造クルーズ船「ディズニーアドベンチャー」が2026年2月24日午前7時30分頃、東京港・東京国際クルーズターミナルに寄港しました。同船の船体規模は約20万8000総トン。東京港に入港したクルーズ船としてはもちろん、日本に寄港したクルーズ船としても最大サイズとなります。【写真】東京に来た「ディズニー最大のクルーズ船」一部始終を写真で見る！