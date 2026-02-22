小学生が団体戦で全県一を目指す柔道の大会が秋田市で開かれ、子どもたちが日ごろの成果を発揮しました。秋田県柔道整復師会が主催する柔整旗争奪柔道大会には県内の小学生120人余りが出場しました。選手宣誓「宣誓、我々選手一同は日ごろの練習の成果を十分に発揮し正々堂々戦い抜くことを誓います。」子どもたちの“心技体”を育もうと毎年開かれているこの大会。全県一を目指して18の道場とスポーツ少年団が出場して5人1