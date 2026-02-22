高校時代は「ハンカチ王子」の愛称で甲子園を席巻し、プロ野球では日本ハムで活躍した斎藤佑樹さん（37）が2026年2月20日、自身のインスタグラムを更新。2006年イタリア・トリノ五輪の女子フィギュアスケートで金メダルを獲得した荒川静香さん（44）との2ショットを披露した。「僕が直属の後輩にあたります」ミラノ・コルティナ五輪に際して現地を訪問していた斎藤さん。五輪中継では荒川さんと一緒だったようで「今回、荒川静香さ