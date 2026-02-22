22日未明、島田市で木造2階建て住宅を焼く火事があり、この家に住む20代男性がけがをしました。警察によりますと、22日午前0時ごろ、島田市旭の住宅で「1階から火が出ている」と消防に通報がありました。（近所の住民）「上から火がブアーと出て、火の粉も左の方に燃え広がっていた。結構周りは爆発音がして火がブアーと出た。」火は木造2階建ての住宅を全焼し、およそ2時間半後に消し止められました。この家に住む男