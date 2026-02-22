横浜F・マリノスは２月21日、J1百年構想リーグ第３節で、浦和レッズと本拠地・日産スタジアムで対戦。０−２で敗れ、手痛い開幕３連敗を喫した。チャンスを作るも仕留めきれず、スコアレスで折り返すと、55分に関根貴大に先制点を被弾。さらに84分に途中出場直後の早川隼平に追加点を浴びた。日産スタジアムで浦和に敗れるのは、2018年９月（１−２）以来、約７年半ぶりだ。昨季はクラブ史上最大の危機と言える残留争いを強