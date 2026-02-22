開幕３連敗、重苦しい雰囲気。マリノス最古参39歳GKに現状を訊く。何が必要なのか「言い方は失礼かもしれないけど…」

開幕３連敗、重苦しい雰囲気。マリノス最古参39歳GKに現状を訊く。何が必要なのか「言い方は失礼かもしれないけど…」