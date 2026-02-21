¥¹¥º¥­¡Ö¡È¿·¡É¤Á¤¤¤µ¤¤ËÜ³Ê»Í¶î¡×¤ËÃíÌÜ¡ª¥¹¥º¥­¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î·ÏÉè¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢1982Ç¯¤Ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼1000¡×¤Ë¹Ô¤­Ãå¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÄÌ¤ê1¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï970cc¡ËÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢·Úµ¬³Ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®·¿¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì