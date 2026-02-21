¥¹¥º¥¡Ö¡È¿·¡É¤Á¤¤¤µ¤¤ËÜ³Ê»Í¶î¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´Ä¹3.5mµé¤Î¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£¡ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¡ª MT¤â¤¢¤ë¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡×ÅÐ¾ì7Ç¯ÌÜ¤Î¡ÈºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡É¤Ï²¿¤¬¿Ê²½¤·¤¿¡©
¥¹¥º¥¡Ö¡È¿·¡É¤Á¤¤¤µ¤¤ËÜ³Ê»Í¶î¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î·ÏÉè¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢1982Ç¯¤Ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼1000¡×¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÄÌ¤ê1¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï970cc¡ËÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢·Úµ¬³Ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®·¿¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1984Ç¯¤Ë¤Ï1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼1300¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¡Ö¥·¥¨¥é¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï1993Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±¤¸¤¯1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½é¤á¤ÆºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î2ÂåÌÜ¤Î»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¤¤¦3Âå¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1998Ç¯¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥ï¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡ÈÉáÄÌ¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¡É¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2002Ç¯¤«¤é¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤ÈÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2018Ç¯È¯Çä¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡Ê4ÂåÌÜ¡Ë¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌ¾¾Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¾®·¿¼ÖÈÇ¡ÊÅÐÏ¿¼Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼¼ÆâÀ£Ë¡¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤é¤º³ÈÉýÊ¬¤Ï¥È¥ì¥Ã¥É¤Î³ÈÂç¤ä¡¢¤è¤êÂÀ¤¤¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ£Ë¡¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3550mm¡ßÁ´Éý1645mm¡ßÁ´¹â1730mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2250mm¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ß¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï4Â®AT¤Þ¤¿¤Ï5Â®MT¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤¬¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤Ç¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï210mm¤È¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤è¤ê5mm¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï14.3km¡¿L¡Á15.4km¡¿L¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬1265mm¡¢¥ê¥¢¤¬1275mm¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤¬1395mm¡¢¥ê¥¢¤¬1405mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬175¡¿80R16¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Ï195¡¿80R15¤ÈÉý¹¤¤¥¿¥¤¥ä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¤Î³ÈÂç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ÈÉý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¼ÖÂÎ¸åÉô¤ËÎ®¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÇ÷ÎÏ¤äÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¡ÖËÜ³Ê»Í¶î¡×¤é¤·¤¤½Ð¤ÇÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡7Ç¯ÌÜ¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥»þ¤ÎÆ§ÎÏ¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¾×ÆÍ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥II¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¤âÆ±ÍÍ¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤ÏÁö¹ÔÀÇ½¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±ó½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡ÖÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢R¥®¥¢¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÂç¤¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¸åÊý¤Î¾ã³²Êª¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÎÏ¤ò¹Ê¤ë¡Ö¸åÊý¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¤â°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î»þ¤Ë¤Ï¶ÛµÞÄÌÊó¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï227Ëü1500±ß¤«¤é238Ëü5900±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Ï¡¢ËÜ³Ê»Í¶î¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÁöÇËÀ¤È¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤æ¤È¤ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÍê¤â¤·¤¤ÁêËÀ¤È¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Õ¤ÊÆ»¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë±ó¤¯¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£