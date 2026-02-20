金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルが特徴のアリサ・リウ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが、現地時間2月19日に行われ、アリサ・リウ（米国）がトップの150.20点をマーク。合計226.79点で、ショートプログラム（SP）3位から逆転の金メダルをつかんだ。【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る同種目における米国代表のメダル獲得は、2006年トリノ大