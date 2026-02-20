「芝の上でこんな綺麗に回転できるの!?」金アリサ・リウの超人的始球式に再脚光 阪神ファンからのオファーも【冬季五輪】
金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルが特徴のアリサ・リウ(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが、現地時間2月19日に行われ、アリサ・リウ（米国）がトップの150.20点をマーク。合計226.79点で、ショートプログラム（SP）3位から逆転の金メダルをつかんだ。
【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る
同種目における米国代表のメダル獲得は、2006年トリノ大会のサーシャ・コーエンの銀以来、20年ぶり。金メダルとなると、2002年ソルトレークシティ大会のサラ・ヒューズ以来、24年ぶりだ。
快挙のリウに対しては、米球界からも祝福の声が上がっている。MLBの公式SNSは「この始球式、まさに金メダル級の出来栄え」「アリサ・リウは、2002年以来となる、フィギュアスケートで五輪金メダルを獲得した米国人女子選手となった！」と記し、1本の動画を投稿した。
収められているのは、2025年5月7日のカージナルス・パイレーツ戦でのリウによる始球式だ。マウンドから少し前の芝生に立ったリウは、ダブルアクセルを鮮やかに決めてから、捕手役にノーバウンド投球。観衆を大いに沸かせた。
この映像は再び脚光を浴びることになり、コメント欄には「ヤバすぎる」「忍者みたい」「芝の上でこんな綺麗に回転できるの!?」「史上最も素晴らしい始球式」「大回転魔球？」「クレイジーなスピン！しかも投球も結構いいじゃん！」といった驚きの反応が相次いだ。
また、一部の阪神ファンからは甲子園での始球式を熱望する声が上がっている。というのも、リウは金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルがトレードマークの一つで、タイガースカラーと重なる。X上では「リウの髪色は完全に虎。始球式に呼んでくれ」「猛虎魂を感じる」「始球式来ないかな〜」「あのメンタルと勝負良さを注入してほしい」などと、“オファー”を期待するポストが見られた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]