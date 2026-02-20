「芝の上でこんな綺麗に回転できるの!?」金アリサ・リウの超人的始球式に再脚光　阪神ファンからのオファーも【冬季五輪】

金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルが特徴のアリサ・リウ(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが、現地時間2月19日に行われ、アリサ・リウ（米国）がトップの150.20点をマーク。合計226.79点で、ショートプログラム（SP）3位から逆転の金メダルをつかんだ。

【動画】「芝の上でこんな回転できるの!?」アリサ・リウの超人的始球式を見る

同種目における米国代表のメダル獲得は、2006年トリノ大会のサーシャ・コーエンの銀以来、20年ぶり。金メダルとなると、2002年ソルトレークシティ大会のサラ・ヒューズ以来、24年ぶりだ。

快挙のリウに対しては、米球界からも祝福の声が上がっている。MLBの公式SNSは「この始球式、まさに金メダル級の出来栄え」「アリサ・リウは、2002年以来となる、フィギュアスケートで五輪金メダルを獲得した米国人女子選手となった！」と記し、1本の動画を投稿した。

収められているのは、2025年5月7日のカージナルス・パイレーツ戦でのリウによる始球式だ。マウンドから少し前の芝生に立ったリウは、ダブルアクセルを鮮やかに決めてから、捕手役にノーバウンド投球。観衆を大いに沸かせた。