第49回日本アカデミー賞の話題賞の最終結果が発表され、作品部門を『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門を『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』に出演した松村北斗が選ばれた。 参考：人気俳優にオファーが集中？『国宝』、大河ドラマ、朝ドラにみる芸能界のいま 1980年の第3回日本アカデミー賞から創設された話題賞は、ニッポン放送の看板番組『オールナイト