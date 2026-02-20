世界的な人気YouTuber兼プロレスラーでもあるローガン・ポール氏は、2021年7月、あるポケモンカードを手数料込みで約600万ドル（約9億2000万円※）で購入しました。 ※1ドル＝約153円で換算（2026年2月18日現在） ↑これが25億円のカード（画像提供／Logan Paul／YouTube）。 これは当時、史上最も高額で販売されたポケモンカードとしてギネス世界記録を樹立しました。 しかし、新しいオークションでは最終落札価格が1