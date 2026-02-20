世界的な人気YouTuber兼プロレスラーでもあるローガン・ポール氏は、2021年7月、あるポケモンカードを手数料込みで約600万ドル（約9億2000万円※）で購入しました。

※1ドル＝約153円で換算（2026年2月18日現在）

↑これが25億円のカード（画像提供／Logan Paul／YouTube）。

これは当時、史上最も高額で販売されたポケモンカードとしてギネス世界記録を樹立しました。

しかし、新しいオークションでは最終落札価格が1649万2000ドル（約25億円）になったと報じられています。

Goldin Auctionsで2026年2月16日に終了したこのオークションには、42日間で97回の入札がありました。最終的には、トレーディングカードの落札価格としてギネス世界記録となる最高額を更新しています。

なお、この出品には、ポール氏が7万ドル（約1000万円）をかけて製作した専用カスタムケースと、ダイヤモンド付きネックレスも含まれていました。

Goldin社の公式リリースによると、このオークションは「圧倒的な世界的関心」を受け、開始日が当初の1月12日から1月5日に前倒しされたとのこと。ポール氏自身もこのカードを「世界で最も切望されているカード」と呼び、落札者には自ら手渡しする予定であると付け加えていました。

落札者の正体はまだ公開されていません。ただし、オークション手数料を差し引いても、ポール氏は800万ドル（約12億円）以上の利益を得た計算になります。

なぜこれほど高額になったのでしょうか？ それは、このカードが「ポケモンイラストレーター」と呼ばれる超希少な1枚だからです。1998年頃にコロコロコミックが主催したイラストコンテストの入賞者に配布された限定カードで、配布数は39枚とされています。そのうち良好な状態で現存しているのは10枚ほどしかないとも言われています。

さらに、今回落札されたカードはPSA Grade 10（完ぺきな状態）の唯一の個体とされており、それが価値をさらに押し上げました。

今回入手した謎の人物が再びオークションに出品するのか、そしてその場合、落札価格がどこまで上がるのかが注目されます。

Source: Goldin via: Polygon

The post ポケモンカード1枚に25億円！ 米人気YouTuber所有の「イラストレーター」が再び歴史を塗り替えた appeared first on GetNavi web ゲットナビ.