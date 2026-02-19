タレントの竹内夢が19日までに、自身のSNSを更新「2026年度も『おとうさんといっしょ』のおねえさんをやらせていただきます！！」とNHKの同番組続投を報告した。 【写真】「美人すぎて草」「可愛すぎ罪で逮捕」な竹内夢の続投宣言 「おとうさんといっしょ」はNHK Eテレで、毎週月曜16:30～16:59に放送されている子供番組。竹内は2018年4月（2021年3月まではNHK BSプレミアム）から出演。続投が決まり、おねえさんの衣