Snow Manの目黒蓮がInstagramのストーリーズを更新。フェンディ（FENDI）のスペシャル企画「JOURNEY-“旅路”」のオフショットを公開し、注目を集めている。 【画像＆動画】目黒蓮「JOURNEY-“旅路”」ファッションフォト＆インタビュー映像 ■目黒蓮、フェンディ「JOURNEY-“旅路”」オフショットで見せた自然体の表情 投稿では、全6枚の写真を公開。白を基調としたスタジオで撮影に臨む目黒の姿が写し出さ