目黒蓮がフェンディ春夏ルックで軽やかに動く！多彩なポーズを捉えた全身写真に「宇宙一かっこいい」「広い背中にキュン」「スタイル抜群」
Snow Manの目黒蓮がInstagramのストーリーズを更新。フェンディ（FENDI）のスペシャル企画「JOURNEY-“旅路”」のオフショットを公開し、注目を集めている。
【画像＆動画】目黒蓮「JOURNEY-“旅路”」ファッションフォト＆インタビュー映像
■目黒蓮、フェンディ「JOURNEY-“旅路”」オフショットで見せた自然体の表情
投稿では、全6枚の写真を公開。白を基調としたスタジオで撮影に臨む目黒の姿が写し出されている。
目黒は、フェンディ2026年春夏メンズコレクションのトータルルックで登場。ブルーのステッチジャケットにフラワープリントのシャツ、ネイビーのパンツを合わせたコーディネートだ。
足元にはボリュームのあるブラックシューズを合わせ、リラックス感のあるシルエットながらも洗練された印象に仕上がっている。
両腕を大きく広げたり、くるりとターンしたりと動きのあるカットが続き、ジャケットのシルエットや素材感が際立つ。無造作に揺れるヘアと自然体のまなざしも印象的だ。
「Get ready!」のメッセージから始まり、ラストには「See you here tomorrow at noon.」のメッセージも添えられ、今後の展開を予感させる内容となっている。
目黒蓮のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/sn_meguro.ren_official/
■「不可能はない」と語る、メイキングムービーも！
なお、『GQ JAPAN』公式Xではインタビュー動画を公開。モノクロとカラーが交差するメイキングムービーで、目黒は「何事もやる前に自分ができるっていうイメージが湧いたら、必ずできる気がしていて。フェンディの撮影をさせていただいているときも、自分のなかで完成形のイメージがしっかり湧いたら、不可能はないなと思います」と穏やかに語っている。
『FENDI JAPAN』の公式Xでも同動画と3枚の写真が公開。撮影機材に囲まれるなか、同コレクションのルックに身を包んだ目黒が、スツールに座り遠くを見つめる姿やバッグを手にした自然な表情、さらにバッグを小脇に抱えて微笑むカットを見ることができる。
ファンからは「どの蓮くんもかっこよすぎてやばい」「ふわつやな前髪の降り方がカッコいい」「宇宙一かっこいい」「広い背中にキュン」「振り向き美人」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/