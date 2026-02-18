YSLのアイコンフレグランス「リブレ」から、ジューシーなラズベリーを主役にした新作『リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ』が誕生。さらに同じ香りを纏った限定リップも登場し、香りとメイクで“自由”を楽しむ新たなコレクションが幕を開けます。甘く贅沢な“YUMMY LUXURY”を、五感で堪能してみませんか♡ リブレに甘美なベリーの新章 「リブレ オーデパルファム ベ