YSL「リブレ」新作は甘美なベリー♡限定リップも登場

YSLのアイコンフレグランス「リブレ」から、ジューシーなラズベリーを主役にした新作『リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ』が誕生。さらに同じ香りを纏った限定リップも登場し、香りとメイクで“自由”を楽しむ新たなコレクションが幕を開けます。甘く贅沢な“YUMMY LUXURY”を、五感で堪能してみませんか♡

リブレに甘美なベリーの新章

「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」は、2026年2月27日（金）全国発売。2026年2月18日（水）には公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティックにて先行発売されます。

30mL14,300円（税込）、50mL20,460円（税込）の2サイズ展開。

瑞々しいラズベリーアコードが弾けるトップノートから、ディーバラベンダーハートやオレンジブロッサム、ココナッツアコードが重なり合うミドルへ。

ラストはバニラブルボン、ドライアンバーアコード、ホワイトムスクが奥深い甘さを残します。

香調は、ジューシーなラズベリーとアイコニックなフローラルラベンダーが織りなすフルーティフローラル。大胆で官能的、それでいて洗練された余韻が続きます。

香りを纏う限定ベリーリップ

「YSL ラブシャイン リップスティック ベリークラッシュ」は、2026年2月27日（金）全国限定発売。

2月18日（水）に公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティックで先行限定発売されます。限定1色6,050円（税込）。

色番はベリークラッシュ#219。熟したラズベリーのようなベリージュースレッドシェードで、透明感のあるカラーに深みのあるレッドニュアンスをプラス。

シアーな発色と“水ツヤ”を叶えるフルーツオイルインフォーミュラにより、瞬時にとろけるような塗り心地とツヤが一日中続きます。

さらにフレグランスと同じ甘美なラズベリーの香りを纏い、唇からも“自由”を表現。甘く熟したベリーカラーをまとった特別なリングデザインは、手に取るたびに心躍る存在感です♪

甘く自由な余韻をあなたに

大胆さとセンシュアルさを秘めたベリーの香り、そして唇から広がるみずみずしいツヤ。YSLが描く“自由”は、甘美でいて力強い新しい表情を見せてくれます。

特別な日にも、何気ない一日にも寄り添うBERRY CRUSH COLLECTION。この春、自分らしい輝きを解き放ってみてはいかがでしょうか♡