れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が18日、都内で会見し、衆院選を受け16日に同党の役員会で決めた新体制を発表した。健康問題で参院議員を辞職した山本太郎氏が代表にとどまり、衆院選で落選した大石氏は共同代表を続投する。 【写真】みんなでガッツポーズ！れいわ新選組の新体制 大石氏とともに共同代表を務めていた櫛渕万里前衆院議員（58）が退任し、奥田芙美代参院議員（48）が後任に。衆院選でれいわからた