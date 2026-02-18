インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、ウェブサイトの企画・運営代行などを展開するブリッジコーポレーション（京都市）と共同で「SNSが得意そうな芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。【画像】意外な《芸能人》もランクイン？TOP10を全部見る！調査は2026年1月15日から同月26日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ていま