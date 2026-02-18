猫スイーツ尽くし！セブン‐イレブンから、2月 22日の「猫の日」に合わせて三毛猫や肉球、しっぽなどの猫をモチーフとしたパン・スイーツ・アイス6種類が2月16日（月）より登場。筆者は商品の発売にともない、行われたメディア向け新商品発表会に参加。発表会の様子と映え必須の新製品をご紹介します。「にゃんこ発見！」商品ラインアップはこれ！・三毛猫もちもちクレープ価格：277円（税込299.16円）販売期間：2月16日（月）〜22