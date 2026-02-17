自宅で指定薬物の「エトミデート」を使用したとしてプロ野球、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が起訴されました。指定薬物使用の罪で起訴されたのは、カープの選手・羽月隆太郎被告（25）です。起訴状によると、羽月被告は去年12月、広島市中区の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を加熱し気化させて使用した罪に問われています。羽月被告は薬物の使用について逮捕時の調べでは否認していましたが、その