【「御子神かれんの隠しごと」1巻】 2月17日発売 価格：858円 【拡大画像へ】 竹書房は、結城おと氏によるマンガ「御子神かれんの隠しごと」第1巻を本日2月17日に発売する。価格は858円。 大企業「御子神グループ」社長の長男・御子神かれんは、御子神家に伝わる重大な秘密を告げられ、立派な社長になるためのドタバタ男の娘修業がスタートする。御子神グルӦ