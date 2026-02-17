¥¹¥«ー¥È¤È¶¦¤ËÍÉ¤ì¤ëÉÒ´¶¤ÊÃË¤ÎÌ¼¿´¡Ö¸æ»Ò¿À¤«¤ì¤ó¤Î±£¤·¤´¤È¡×Âè1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢·ë¾ë¤ª¤È»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¸æ»Ò¿À¤«¤ì¤ó¤Î±£¤·¤´¤È¡×Âè1´¬¤òËÜÆü2·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï858±ß¡£
¡¡Âç´ë¶È¡Ö¸æ»Ò¿À¥°¥ëー¥×¡×¼ÒÄ¹¤ÎÄ¹ÃË¡¦¸æ»Ò¿À¤«¤ì¤ó¤Ï¡¢¸æ»Ò¿À²È¤ËÅÁ¤ï¤ë½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢Î©ÇÉ¤Ê¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿ÃË¤ÎÌ¼½¤¶È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¸æ»Ò¿À¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖÆÃ¼ì¥¢¥¤¥Æ¥à¡ú¡×¤â¶î»È¤·¤ÆÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
Âç´ë¶È¡Ö¸æ»Ò¿À¥°¥ëー¥×¡×¼ÒÄ¹¤ÎÄ¹ÃË¡¦¸æ»Ò¿À¤«¤ì¤ó¤Ï½¾¼Ô¤ÎµÜÅÎ¤Ê¤Ê¤ß¤ò¥³¥»È¤¤¤Ê¤¬¤éÂÕÂÆ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø½÷Áõ¡Ù¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¯¤ë½÷Áõ¹¥¤¤ÊÉã¿Æ¤ò¤¢¤·¤é¤¦Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸æ»Ò¿À²È¤ËÅÁ¤ï¤ë½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä!?
御子神グループの特殊アイテム★も駆使して目指せ立派な大企業社長!!
ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸æ»Ò¿À¤«¤ì¤ó·¯(ÃË)¤ÎÃË¤ÎÌ¼½¤¶È¡Ä¡£¸æ»Ò¿À¥°¥ëー¥×¤¬³«È¯¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê²ø¤·¤¤¢þ¢þ¥°¥Ã¥º¡ú¤ò¶î»È¤·¤ÆÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤í!!
女の子だらけの中、男の娘ひとりの学生生活…!果たしてかれん君(男)の運命は!!?