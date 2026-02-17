フェンディは、ブランドアンバサダーを務めるSnow Manの目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」を開始した。ブランドが101年目に向けて進む姿と、目黒蓮の挑戦を追う全4シリーズのインタビューを、1年を通じて展開する。第1弾では、新たなチーフ クリエイティブ オフィサーのマリア・グラツィア・キウリと歩みを進めるフェンディのビジョンと、目黒蓮の信念に焦点を当てるムービーを公開する。目黒蓮はフェンディ 2