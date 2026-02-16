【キューティーハニーNOVA】 2027年1月 発売予定 価格：25,300円 海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「キューティーハニーNOVA」を2027年1月に発売する。価格は25,300円。 本製品は、ダイナミック企画×ホビージャパンが送る「キューティーハニーNova」より、イラストレー