【キューティーハニーNOVA】 2027年1月 発売予定 価格：25,300円

海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「キューティーハニーNOVA」を2027年1月に発売する。価格は25,300円。

本製品は、ダイナミック企画×ホビージャパンが送る「キューティーハニーNova」より、イラストレーターの高峰ナダレ氏がキャラクターデザインを手がける「キューティーハニーNova」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

鮮烈なピンク色のアーマーを身に纏い、決めポースをする姿が可愛らしいフィギュアとなっているほか、差し替え表情パーツなどの交換パーツも用意されている。

「キューティーハニーNOVA」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約265mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体台座差し替え表情パーツ差し替え胸パーツ武器パーツ差し替え右腕パーツ

(C) Go Nagai／Dynamic Planning

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。