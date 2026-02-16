2026年2月16日、中国メディア・極目新聞は、日本人男性が中国の古典「滕王閣序（とうおうかくじょ）」を全文暗唱し、江西省南昌市の名勝・滕王閣景区への入場料免除特典を獲得したと報じた。記事は、挑戦に成功したのは名古屋市出身の内田大翔さん（24）で、今回のために断続的に約1カ月間にわたって練習を重ねてきたと紹介した。そして、7日午前に滕王閣景区に到着した内田さんが、職員の見守る中で全文暗唱に挑み、制限時間の6分