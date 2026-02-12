スピードスケート女子500mミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）、スピードスケート女子500メートルがミラノ・スピードスケート競技場で行われ、高木美帆（TOKIOインカラミ）が第4組に登場。37秒27で銅メダルを獲得した。1000メートルで銅メダルを獲得しており、今大会2つ目のメダル。表彰台に上がった場面では、体格差で分かる異端ぶりがネット上で脚光を浴びた。凄みが伝わる光景だった。表彰台で金メダルのフェムケ