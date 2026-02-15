大谷翔平の“そっくりさん”が呼びかけ…反応に「認識してくれてますね」“そっくりさん”からの呼びかけに、思わず反応した。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールで実戦形式の打撃練習「ライブBP」などを行った。練習から引き上げる際、ものまねタレントからの「大谷さん！」の声かけに反応するシーンがあった。声の主は“そっくりさん”として活動する大谷似翔平こと井手口佳暉さん。自