ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハープパイプで金メダルに輝いた戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が１５日、同銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ、同女子で銅メダルを獲得した小野光希（２１）＝バートン＝とともに現地で会見を行った。帰国後の楽しみ、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ（ミセス・グリーン・アップル）愛を語った。日本勢２大会連続の金メダル。「本当に嬉しい気持ちでいっぱい。平昌、北京