ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」第４話が１５日、放送される。前週８日は衆院選でお休みだったが、再開となり今夜の放送では、粛正されたかと思われた登場人物の再登場説がにわかに注目されている。主演・鈴木亮平が１５日、「今夜は『リブート』第４話。選挙を挟んで、久しぶりに皆さんに観ていただけることが嬉しいです。物語が大きく動き出します。安藤役のダイアン津田さんも再登場するとかしないとか……写真は、いつも