ÇÐÍ¥¡¦È¿Ä®Î´»Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡ØGTO¡Ù¡Ê7·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ·îÍË¸å10¡§00¡Ë¤ÇÈ¿Ä®±é¤¸¤ëµ´ÄÍ¤¬Ã´Ç¤¤ò¼õ¤±»ý¤Ä1Ç¯BÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌÌò28¿Í¤¬5·î31Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÌò¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¢¥ë¹â¹»À¸À¤Âå¡Äµ´ÄÍ¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤º¤é¤ê¡Ú28¿ÍÊ¬¡ÛÆ£Âô¤È¤ª¤ë»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óKC¡Ù´©¡Ë¡£¸µË½ÁöÂ²¤Î¶µ»Õ¡¦µ´ÄÍ±ÑµÈ¤¬¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÀ¸ÅÌ¤ä³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ø±à¥É