主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月29日（金）に放送された第6話では、自身を裏切った義理の母に“最凶不倫妻”高坂美月（桜井日奈子）が憎悪あふれる一言を放つ展開が描かれた。【映像】義理母の裏切りに美月の怒りが爆発◆恵子と蓮がいないことに気づき…夫の葵（白洲迅）に不倫を知られ、保険金の受取人をすべて5歳の息子・蓮（小野晄士朗）に変更された美月